Sumiço de Belchior vira piada na web - Link - Estadão

Sumiço de Belchior vira piada na web

O suposto auto-exílio do cantor e compositor Belchior – que agitou a imprensa cultural nas últimas semanas – agora toma de assalto também o mundo virtual. Mesmo com a recente revelação feita por um sobrinho de que Belchior estaria descansando em uma praia do Ceará, o típico bom-humor brasileiro já transformou o episódio em tema recorrente de piada na internet.

27/08/2009 | 13h10