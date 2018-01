Sumiço de bitcoins da Mt. Gox não foi por ataque hacker; diz polícia - Link - Estadão

O criador do Mt. Gox, Mark Karpeles, foi alvo de protestos. FOTO: Reprodução O criador do Mt. Gox, Mark Karpeles, foi alvo de protestos. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Quase 99% dos bitcoins desaparecidos da maior bolsa de valores da moeda virtual, a Mt. Gox, podem ter desaparecido por meio de transações fraudulentas, e não devido a ciberataques, como divulgado pela empresa. As informações do jornal japonês Yomiuri Shimbun.

Segundo a publicação, o Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio estaria investigando o caso no qual 650 mil bitcoins – avaliados em US$ 204,7 milhões – desapareceram do sistema online de câmbio da companhia, que pediu concordata em fevereiro do ano passado.

A polícia chegou à conclusão de que 7 mil bitcoins – apenas 1% do total – desapareceram devido a ataques virtuais. Para tal, os investigadores se apoiaram sobre registros de acessos que confirmaram vestígios de invasão, que teriam feito o sistema “entender” a movimentação como se tratando de operações de remessas de moedas que falharam.

O mesmo não foi observado sobre o restante que, suspeita-se, pode ter desaparecido devido a ação maliciosa de uma fonte ainda desconhecida.

As investigações apontam que um indíviduo familiarizado com o funcionamento do sistema poderia ter se apropriado das moedas dos clientes da Mt. Gox.

A análise do histórico de transações mostrou trasnferências feitas de diversas contas para duas específicas, mas as operações não eram exibidas para os usuários afetados. A partir dessa descoberta, a polícia avalia que alguém possa ter vendido os bitcoins transferidos das vítimas.

O Mt. Gox foi fundado em 2011 por Mark Karpeles. Em uma entrevista ao jornal japonês em dezembro, Karpeles disse que uma pessoa com o devido conhecimento de como o sistema funcionava poderia ter conduzido as transações sem autorização da bolsa.

Mesmo após a queda da Mt. Gox, as transações de bitcoin não cessaram. Pelo contrário. Ontem, o CoinDesk, especializado em informações sobre a moeda virtual, registrava 66,7 mil transações sendo realizadas no mundo, 12 mil a mais que o total registrado no mesmo dia do ano passado.