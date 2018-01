Super-heróis são atração da Gamescom - Link - Estadão

Personagens como Homem Aranha, Super Homem e Batman ganham novos títulos durante a feira internacional de games

COLÔNIA – De Homem-Aranha a Batman, os super-heróis sempre foram fonte de inspiração para a indústria dos games, que aproveitou a Gamescom – maior feira de jogos da Europa que acabou nesse domingo, 21, na Alemanha – para apresentar as novas aventuras destes e outros personagens de ficção que chegarão aos consoles nos próximos meses.

Os homens de Xavier. Entrar na pele de um super-herói através dos controles do videogame é o objetivo de muitos jogadores e, para tornar esse sonho realidade, a Activision criou X-Men Destiny.

Nem Tempestade, nem Wolverine, nem Magneto. Os protagonistas deste jogo são três jovens mutantes anônimos que com a ajuda de alguns dos X-Men terão que aprender a controlar seus poderes e decidir se estão do lado daqueles que querem salvar a humanidade ou dos que lutam por sua aniquilação.

O jogo, que será lançado para Xbox360, PlayStation 3, Wii e DS no final de setembro, se inspira no argumento da série de histórias em quadrinhos X-Men: Legacy, que narra a divisão do grupo de super-heróis após a morte do Professor Xavier.

Os jogadores poderão combinar diferentes poderes, capturar “genes mutantes” para melhorar suas habilidades e conseguir trajes com os quais adquirem proteção adicional durante os combates.

Aranha atemporal. Também pela Activision, e com o carimbo inconfundível do veterano da Marvel Comics Peter David, chegará às prateleiras Spider-Man: Edge of Time, um jogo de ação que conta com um complexo argumento repleto de paradoxos de tempo e espaço.

O vilão do jogo, Walker Sloan, vive no futuro, em 2099, uma época na qual os avanços tecnológicos permitem que se transporte ao passado. A viagem no tempo acaba alterando o desenrolar dos acontecimentos e faz do Sloan de 2099 um tirano que governa o mundo todo.

O papel do Homem-Aranha nesta história chega pelas mãos de Miguel O’Hara, um geneticista que também é do futuro e conseguiu modificar seus genes para adquirir os mesmos poderes de Peter Parker. No jogo, O’Hara descobre que se não impedir que Sloan viaje ao passado, Parker acabará sendo morto pelo Anti-Venom.

O roteiro cheio de intrigas e viagens no tempo se traduz em um jogo com duas histórias independentes nas quais os jogadores deverão levar em consideração o conceito “causa-efeito” antes de realizar qualquer movimento.

Morcegos e agentes secretos. Já em outubro, sairá à venda o aguardado Batman: Arkham City, uma sequência da história em quadrinhos ambientada no hospício de Arkham da cidade fictícia de Gotham, que gerou grande interesse entre o público da Gamescom não só pelo título em si, mas também pelo impressionante estande montado pela Warner Bros. para a ocasião.

Arkham City se transformou no “novo lar” dos pistoleiros, gângsteres e demais criminosos da cidade, o cenário perfeito para um jogo de ação que, pelo que se pôde ver até o momento, não decepcionará os fãs do homem-morcego.

James Bond não é um super-herói, mas sua condição de superagente secreto com licença para matar, além de toda a lenda que rodeia o personagem, o levou a protagonizar o jogo GoldenEye 007: Reloaded.

Com este título, o agente criado por Ian Fleming chegará aos consoles com diversos efeitos especiais e muita velocidade em um título do gênero “shooter” que almeja ser o mais realista de todos os jogos que tiveram Bond como protagonista.

/ Carmen de Águeda (EFE)

