Suposto porta-voz do LulzSec é preso - Link - Estadão

Polícia britânica afirma ter prendido Topiary, um jovem de 19 anos que supostamente servia de porta-voz para o grupo hacker

Topiary teria ligação com LulzSec e Anonymous. FOTO: AP

LONDRES – A unidade de crimes eletrônicos da Scotland Yard, a política metropolitana de Londres, prendeu um adolescente suspeito de trabalhar como porta-voz do grupo hacker LulzSecurity, afirmaram policiais nesta quarta-feira, 27.

O jovem de 19 anos, que foi preso em sua casa nas Ilhas Shetland, na Escócia, não teve o nome divulgado, mas a polícia afirmou em nota que acredita que ela seja o hacker Topiary, um dos membros mais proeminentes do LulzSec e que também mantinha ligações com o Anonymous.

Nesta quarta, o perfil de Topiary no Twitter, antes repleto de posts, se encontra vazio e a única mensagem deixada, de cerca de uma semana atrás, diz: “Você não pode prender uma ideia”.

A operação policial que resultou na prisão de Topiary estava em busca de hackers com envolvimento em ataques de negação de serviço (DDoS) a empresas e instituições públicas. A prisão do jovem é a mais recente ação de uma série de denúncias feitas pelas autoridades da Inglaterra e dos Estados Unidos em um tentativa de combater ataques eletrônicos. Na semana passada, o FBI, oficiais da Inglaterra e da Holanda realizaram 21 prisões, muita delas relacionadas a ataque de grupos ao sistema de pagamento online PayPal.

A Scotland Yard afirmou que também está investigando um endereço residencial em Lincolnshire, na Inlgaterra, e que está interrogando um jovem de 17 anos, que não foi preso, relacionado à investigação.

Porta-voz da diversão. O LulzSec, que afirmava atacar sites e roubar dados apenas por diversão e porque “eles podiam”, ficou conhecido após uma série de ataques a redes da Sony, que deixou expostos dados pessoais de mais de 100 milhões de usuários. O grupo também atacou a página da emissora Fox News na internet, sites de pornografia, empresas de games online e outros alvos aparentemente escolhidos ao acaso, como o caso de uma pequena empresa New Jersey.

No começo de junho, o grupo afirmou ter vazado documentos e dados pessoais de policiais do Arizona. Pouco tempo depois, o LulzSec abruptamente anunciou que estava se dissolvendo. Topiary afirmou à Associated Press na época que o grupo não estava se vergando à pressão policial.

Desde então, a agência não tem tido sucesso em contatar o jovem, apesar de o grupo ter ressurgido inesperadamente, “pichando” o site do jornal inglês The Sun com uma história falsa que o magnata da News Corp, Rupert Murdoch, havia morrido. Em uma dessas mensagens, o LulzSec afirmou que está trabalhando em um projeto parecido com o WikiLeaks e que vai divulgar e-mails que afirma ter roubado do tablóide.

