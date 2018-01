Surface chegaria em outubro por US$ 199 - Link - Estadão

Versão de 32 GB do tablet da Microsoft chegaria com preço competitivo, menor que iPad, Nexus e empatado com Kindle Fire

SÃO PAULO – A Microsoft deve lançar seu tablet, o Surface, no dia 26 de outubro e por um preço mínimo de US$ 199, cerca de R$ 400. A informação é do Mashable, que diz tê-la obtida a partir de uma fonte que esteve presente em uma reunião da Microsoft durante a TechReady15.

É provável que o aparelho a que se referem se trata da versão Windows RT, que vem em 32 GB (saiba mais aqui). Em comparação, um iPad de 32 GB sem 3G/4G sai por US$ 599. Um Nexus 7 de 16 GB é vendido pelo Google por US$ 249 e um Kindle Fire, por US$ 199 na Amazon.

Se o preço for realmente esse – bem mais razoável que os US$ 1 mil anteriormente sugerido –, é certo que a Microsoft vem para disputar (e ganhar) mercado.

