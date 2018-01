Suspensão na Xbox Live constrange Microsoft - Link - Estadão

A cidade de Fort Gay, West Virginia, no Google Maps. FOTO:REPRODUÇÃO

A Microsoft e os responsáveis pela Xbox Live se desculparam à pequena cidade Fort Gay, do Estado norte-americano de West Virginia, e a um jogador de 26 anos acusado de violar o código de conduta da rede de games por declarar ser morador da cidade — um nome que a empresa considerou ofensivo.

O nome da cidade é real. Mas quando Josh Moore tentou explicar à equipe da Xbox Live, eles não acreditaram. Nem fizeram uma busca Google. Ou mesmo consultaram o código postal no site dos correios dos Estados Unidos.

Em vez disso, suspenderam seu direito de jogar na rede por alguns dias, até que o jovem conseguiu convencê-los de que a localidade no seu perfil — descrita como “fort gay WV” — não era uma piada, mas uma cidade real com cerca de 800 habitantes no condado de Wayne, perto da fronteira com o Estado de Kentucky.

“Primeiro eu pensei ‘Nossa, alguém acha que eu moro na cidade mais gay de West Virginia ou sei lá’. Fiquei bravo, fizeram parecer que eu odeio homossexuais”, disse Moore — ou Joshanboo, como é identificado na rede –, hoje desempregado, que gosta de jogos de tiro como Medal of Honor, Call of Duty e Ghost Recon.

“Eu não sou gay, e isso me faz sentir que eles estão discriminando”, disse Moore, que perdeu uma competição de Search and Destroy importante por causa da suspensão na semana passada. A equipe dele perdeu.

O prefeito da cidade, David Thompson, também tentou ajudar, mas sem sucesso. Ele contou ao canal de televisão WSAZ, o primeiro veículo a reportar a disputa, que o nome da cidade em si não tinha importância. A palavra “gay”, disse Thompson, estava sendo considerada inapropriada em qualquer contexto.

Stephen Toulouse, diretor de políticas e controle da Xbox Live disse que foi um mal entendido, culpando a falha de comunicação.

“Alguém olhou a frase ‘fort gay WV’ e achou que o usuário estava tentando ofender, ou tentando usar de forma pejorativa”, disse Toulouse. “Infelizmente, um dos meus funcionários concordou com isso. Quando fiquei sabendo, revogamos a suspensão.”

Toulouse disse que iria entrar em contato com Josh Moore e pedir desculpas. Cuidar das políticas de controle, buscando conteúdo ofensivo na Xbox Live, é um desafio constante, disse ele.

