SXSW 2010 - Link - Estadão

O Texas ainda é para muitos a epítome do caipira norte-americano – ou pelo menos é o que a TV e o cinema ainda nos fazem pensar. O mesmo não pode ser dito do South by Southwest, comumente abreviado SXSW, e hoje um dos maiores lançadores de tendências no mundo.

O Festival começou em 1987 com foco em música e mídia, e em 1994, incorporou os temas cinema e mídias interativas à programação. O evento deste ano começou na última sexta-feira (12) e segue até o dia 21 em Austin, capital do Texas.

Entre os destaques da programação está a palestra apresentada nesta segunda, 15, pelo CEO do Twitter, Evan Williams, onde foi revelado o novo projeto do site de microblogging, o @anywhere. Outro evento do SXSW que mobilizou a rede social foi a entrega do Web Awards, prêmio do Festival para os nomes mais importantes da tecnologia no último ano.

O grande vencedor do SXSW Web Awards foi o Wolfram Alpha, buscador que usa fórmulas matemáticas e faz relação entre diversas bases de informação para apresentar resultados bastante diferentes dos encontrados nos mecanismos tradicionais.

Entre os outros premiados estão o Gowalla, site do Texas que competia com o Foursquare na categoria para serviços baseados em geolocalização, e o Cornify, serviço que “unicorniza” fotos para torná-las mais “felizes”.

Durante o SXSW, a capital do Texas ainda é tomada por diversos shows de bandas alternativas do mundo inteiro. Neste ano se apresentam Nas e Damian Marley, Melissa Auf Der Maur, Ozomatli e Soko, entre centenas de outros.

(Fonte: Technorati)