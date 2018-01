SXSW: a bicicleta que twitta - Link - Estadão

Projeto de agência cria bicicletas que mandam tweets sobre localização e condições do trajeto

Aline Ridolfi

Especial para o Estado

AUSTIN – Já pensou em andar em uma bicicleta com personalidade própria? E que, ainda por cima, usa o twitter enquanto é pedalada? Pois é justamente esta a proposta do #UseMeLeaveMe, projeto da agência norte-americana Razorfish para o SXSW.

—-

FOTO: Essa aí é a @TammyTheBike

Durante a parte interativa do evento 20 bicicletas foram espalhadas pela cidade de Austin. Equipadas com um sistema que integra GPS e o Twitter, elas transmitem suas localizações exatas e, ao mesmo tempo, publicam tweets a partir de suas próprias contas especialmente criadas no microblog.

Cada bike tem sua personalidade própria (e nome, como Ken, Penny, Arnie, Tucker e Vivian) e conforme vai sendo pedalada pela cidade, vai twittando informações sobre o trajeto, o tempo, a vida. “Brilhando tão forte… tenho que usar óculos escuros. Ótimo dia pra andar de bike no Lakeshore Blvd”, postou Ken, a bicicleta.

Para os desavisados, as bicicletas incluídas no projeto ainda carregam um QR code que levam ao site do #UseMeLeaveMe, com explicações e detalhes da ação.

—-

