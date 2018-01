SXSW: app quer estimular ida ao cinema - Link - Estadão

Aplicativo transforma filmes em rotina e aumenta frequência de ida ao cinema em 64%

Aline Ridolfi

Especial para o ESTADO

AUSTIN – “O jeito que Hollywood encontrou para sobreviver à crise cinematográfica foi aumentar os preços dos ingressos dos filmes, ou seja, um modelo nada sustentável que na verdade tem feito o número de pessoas que frequentam o cinema diminuir significativamente”, explicou Stacy Spikes, co-fundador do aplicativo MoviePass, case apresentado durante segunda-feira, 11, no SXSW.

Com os avanços tecnológicos, pirataria, conteúdos sendo legalmente distribuídos na internet, além do aumento nos preços dos ingressos, como estimular que pessoas saiam do conforto de suas casas para assistir um filme que poderia ser facilmente exibido em sua própria sala de estar? É aí que entra o MoviePass, aplicativo desenvolvido por Stacy Spikes, lançado nos Estados Unidos há cerca de quatro meses.

Disponível gratuitamente para Android e iOS, o MoviePass oferece a seus usuários um ingresso de cinema por dia por um valor fixo que varia entre US$ 30 e US$ 35 – de acordo com o estado em que se encontra.

O aplicativo funciona, por enquanto, apenas nos Estados Unidos e não tem previsão de expansão para outros países.

Ao se inscrever no aplicativo o participante recebe um cartão de crédito com o logotipo da marca. Chegando ao cinema de sua escolha, o usuário faz um check-in através da interface digital do MoviePass instalada no aparelho celular. Neste momento, o cartão é temporariamente ativado e o usuário pode então se dirigir a bilheteria para comprar o ingresso através dele.

Sucesso de mercado, o MoviePass aumentou o número de vezes em que seus usuários frequentaram o cinema desde que adquiriram o aplicativo em 64%. Ovacionado pela mídia especializada, ele foi destacado mês passado pelo The New York Times como aplicativo da semana. E de acordo com seu desenvolvedor, o MoviePass é um exemplo de como viabilizar o aumento da presença de espectadores em espaços físicos; é um modelo a ser seguido por outros tipos de artes e performances, como teatro, shows, e musicais.

