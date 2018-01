SXSW celebra 20 anos de criatividade digital - Link - Estadão

Evento começa hoje com expectativa de superar os quase 150 mil participantes do ano anterior

Aline Ridolfi

Especial para o ESTADO

NOVA YORK – Começa hoje, em Austin, mais uma edição do South by Southwest (SXSW), festival anual de música original, cinema independente e tecnologias emergentes, que acontece no Texas entre os dias 8 e 17 de março.

—-

Festa de abertura da seção tecnológica do South By Southwest. FOTO: Divulgação

Considerado referência entre feiras e conferências internacionais, o SXSW é um dos eventos mais aguardados do ano. Em 2012, durante os nove dias de conferência e de festival de cinema, seis noites de festival de música (com mais de 2.200 artistas e 100 palcos espalhados pela cidade), e quatro dias de feira e de exposições de equipamentos musicais, recebeu aproximadamente 147 mil participantes.

Anualmente, o SXSW engloba, além de mais de dois mil showcases de música e cerca de 400 apresentações cinematográficas (entre longas e curta metragens), dezenas de centenas de palestras, fóruns, startups e apresentações que, ano após ano, suportam e promovem a criação de conteúdo criativo e original. Como costumam dizer em suas declarações oficiais, o SXSW é um dos “principais destinos [do mundo] para descobertas”.

E é justamente este caráter inovador que põe o festival em lugar de destaque. Uma das divisões mais aguardadas do SXSW é, sem dúvida, a parte dedicada a tecnologia. O Interactive Festival, braço geek do evento, reúne desde sua criação, 20 anos atrás, o que há de mais recente e inovador no mundo digital e interativo. É considerado por muitos de seus frequentadores um incubador de tendências e criatividade digital.

São tantas opções oferecidas que o próprio festival interativo opera com divisões próprias. Tem seu conteúdo oferecido aos participantes não só através da conferência, mas também pelo SXSW Interactive Awards – onde são premiadas os trabalhos digitais mais influentes do ano, o SXSW Startup Village – que reúne startups, empreendedores, investidores e lançadores de tendências. Além disso, o Interactive Festival ainda conta com uma exposição de games e o chamado Trade Show, uma feira que celebra a relação entre o consumidor e os criadores de mídia presentes.

Em 2013 o evento espera bater o recorde de participantes do ano anterior e conta com uma programação interminável, que vai de discussões sobre novas tecnologias e suas aplicações em mídias emergentes a conversas sobre o programa espacial norte-americano; de paineis que explicam as variações da narrativa de Star Wars, a análises da presença de gatos na internet, para atingir essa meta. Pode parecer piada, mas por trás de painéis aparentemente malucos estão estratégias de criatividade ímpar, prontas para serem aplicadas em maior escala e ganharem o mundo.

*Acompanhe a cobertura de Aline Ridolfi do South By Southwest para o ‘Link’ nos próximos dias.