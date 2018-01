SXSW: Cinco minutos para vender um projeto - Link - Estadão

AUSTIN, TEXAS – O processo de sedução dos investidores pelas startups no South by Southwest segue a lógica do speed dating. Cada empreendedor tem até cinco minutos para apresentar seu projeto, ao fim dos quais há uma dança de cadeiras e um novo potencial parceiro aparece na sua frente.

Neste domingo, as 14 startups selecionadas pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) tiveram sua sessão de speed dating no evento, mas a maioria dos investidores estava mais interessado em parcerias ou no mercado brasileiro do que em financiar as novas empresas. Porém, as conversas devem continuar nos próximos dias, na Casa Brasil e nos corredores e festas do SXSW.

Tatiana Albuquerque, do eLike, foi a Austin em busca de US$ 2,5 milhões para o Meu Shopping, um aplicativo de compras com 500 mil usuários no Facebook. A intenção é expandir as operações no Brasil e alçar voo internacional, começando pela Europa.

Luciana Caletti e Dave Curran querem obter US$ 600 mil para o Love Mondays, um site de avaliação de empresas pelos funcionários, usado por quem está em busca de trabalho. “O desemprego no Brasil está no patamar mais baixo da história. Agora, as pessoas podem escolher seus empregadores”, disse Caletti.

Brasileiro fecha negócio em 3 horas

Três horas após a abertura da feira de negócios da South by Southwest, o produtor e diretor de cinema e TV Leandro HBL havia fechado dois negócios. A Nike encomendou um estudo sobre estética brasileira, de olho na Olimpíada de 2016, e a revista Victory comprou dez documentários sobre esportes, que HBL começará a realizar assim que voltar ao Brasil.

Fundador da Mosquito Projects e do Bando Studio, o produtor é veterano no SXSW, que frequenta desde 2003. Seu filme Favela on Blast, co-produzido pelo DJ americano Diplo, foi lançado na edição de 2009. “É difícil fechar negócios na primeira participação. A presença constante ajuda”, disse HBL, que não revelou valores.

A Mosquito integra o grupo de 12 empresas maduras que foram a Austin buscar parcerias. Donos da MJV, Ysmar e Maurício Vianna se destacam entre os empreendedores brasileiros pela idade e tempo de estrada. Fundada em 1997, a empresa transitou do TI ao desenvolvimento de soluções inovadoras para problemas corporativos. “Usamos pessoas criativas para encontrar saídas para questões enfrentadas por nossos clientes”, disse Maurício, de 46 anos, filho de Ysmar, de 70.

/Enviada especial, Cláudia Trevisan