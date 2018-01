Symantec confirma roubo de códigos - Link - Estadão

A empresa de segurança disse que em invasão ocorrida em 2006, hackers roubaram códigos-fonte do Norton Antivirus

BOSTON – A Symantec, maior desenvolvedora de software antivírus do mundo, disse que hackers invadiram suas redes em 2006 e roubaram o código-fonte de programas de segurança, carro-chefe da empresa, e de três outros produtos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Hackers desconhecidos obtiveram o código-fonte do Norton Antivirus Corporate Edition, Norton Internet Security, Norton Utilities, Norton GoBack e pcAnywhere, disse o porta-voz da empresa Cris Paden à Reuters nesta terça-feira, 17.

A desenvolvedora do conhecido software antivírus Norton disse mais cedo neste mês que hackers haviam roubado partes de seu código-fonte de um terceiro. Na última semana, hackers divulgaram o código de uma versão de 2006 do programa Norton Utilities e disseram que divulgariam o código de seus softwares antivírus na terça-feira.

A Symantec havia dito anteriormente que sua rede não havia sido invadida quando o código-fonte foi tomado. Mas Paden disse num e-mail nesta terça-feira que uma investigação sobre a questão havia revelado que as redes da empresa haviam sido, sim, transgredidas.

Ele também disse que usuários do pcAnywhere, um programa que facilita o acesso remoto a PCs, podem enfrentar um “pequeno aumento no risco de segurança” como resultado da exposição.

“A Symantec está no processo de se comunicar com os usuários do pcAnywhere para informá-los a respeito da situação e para fornecer o procedimento de reparo que os permitirá manter a proteção de seus computadores e de sua informação”.

/ REUTERS