Symbian agora tem código aberto - Link - Estadão

O Symbian, o sistema operacional usado na maior parte dos celulares do mundo – principalmente da Nokia -, agora está em código aberto. Todo o seu código de programação pode ser baixado e modificado de qualquer maneira por qualquer empresa ou indivíduo.

Prevendo o crescimento de celulares com plataformas abertas que facilitam a criação de aplicativos, como o sistema do Google o Android, a Nokia havia comprado todas as ações do Symbian em 2008 e ajudou a transformar a empresa em uma fundação, com a parceria de outros fabricantes e operadoras de celular. Logo em seguida, a Symbian anunciou que iria tornar o sistema aberto, o que aconteceu agora. Os pacotes para desenvolvedores estão disponíveis no site http://tiny.symbian.org/open.

Apesar de ser usado em mais de 330 milhões de celulares no mundo, a imagem do Symbian ficou apagada nos últimos anos com o surgimento de smartphones de tela de toque, como o iPhone, e mais recentemente, pelos celulares com Android, como o Nexus One.

A empresa pretende lançar novas versões do sistema operacional este ano, o Symbian ^3, que deve ser anunciado ainda neste trimestre, e o Symbian ^4, no segundo semestre. Eles devem substituir as atuais versões usadas pela Nokia e Sony Ericsson, o S60 3a. e 5a. edição.