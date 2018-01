'Tá Chovendo Hambúrguer'; humor nonsense para quem gosta de tecnologia - Link - Estadão

Lockwood (e seus olhos gigantes à la Disney) ainda criança, com um pôster de Einstein ao fundo

Mas e no resto do filme? Os efeitos em 3D são, com o perdão do trocadilho, bem menos animadores do que se poderia supor. Estaria o artifício se esgotando? É melhor esperar, ao menos, por Avatar, de James Cameron, em dezembro, antes de qualquer conclusão. A trama frenética e nonsense, baseada em um livro infantil dos anos 80, é bastante engraçada e repleta de piadas bem sacadas. Uma bela diversão com certeza. E apesar da referência ao hambúrguer presente no título do filme, chove de tudo…

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/miysealmbGw" width="480" height="295" wmode="transparent" /]

