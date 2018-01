Tablet barato é complicado de usar - Link - Estadão

A desconhecida Freescale mostrou no pavilhão da CES seu tablet que, por US$ 199, promete fazer muito do que o Tegra é capaz.

O único problema: ao testar o aparelho aqui na CES, percebemos que a interface de uso, principal motivo que enterrou os tablets no começo da década, é ruim.

Em vez de controlar facilmente as funções com os dedos, como no

iPhone, o usuário precisa de uma canetinha, pois falta ao software do

aparelho a capacidade de reconhecer o toque com precisão.

Ou a Freescale desenvolve rapidamente um software melhorado para a tela funcionar direito, ou esse será mais um tablet que ficará esquecido.