Tablet 'BlackBerry' será lançado em abril - Link - Estadão

O aguardado tablet BlackBerry Playbook, da Research In Motion, começará a ser vendido nos Estados Unidos e no Canadá a partir de 19 de abril, com preço base de US$ 499.

O PlayBook, da Research In Motion, custará US$ 500 nos EUA. FOTO: DIVULGAÇÃO/AP

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A RIM anunciou nesta terça-feira, 22, que planeja vender o aparelho em cadeias de varejo e por meio de operadoras de telefonia móvel, entre as quais, Best Buy, AT&T, Verizon, Radioshack, Sears Canada e Wal-Mart.

Em comunicado, a empresa não definia data para o lançamento, mas a Best Buy, em comunicado próprio, informou que já estava aceitando encomendas do Playbook e que começaria a entregá-lo em 19 de abril.

O PlayBook, com acesso à Internet sem fio, vai concorrer com o iPad, da Apple, e terá versões com 16, 32 e 64 gigabytes de memória, vendidas a 499, 599 e 699 dólares, respectivamente.

A RIM anunciou em 2010 seus planos de lançar o equipamento, dotado de tela de sete polegadas. Utilizando o Playbook será possível transferir vídeo de alta definição a uma tela de TV via cabo HDMI, além do usuário poder utilizar outros aplicativos ao mesmo tempo.

/ REUTERS