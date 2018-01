Tablet da Asus - Link - Estadão

A Asustek Computer se tornou a mais recente empresa de tecnologia a ingressar no mercado de computadores tablet nesta segunda-feira, 31, se unindo à rival Acer na disputa com a Apple pelo nascente segmento de mercado.

O tablet da empresa, chamado Eee Pad, funcionará com chips da Intel ou da ARM e executará o sistema operacional Windows, disse Jonney Shih, presidente do conselho da empresa, antes do início da Computex, a segunda maior feira mundial de computação.

“O Eee Pad pode exibir vídeos em formato Adobe Flash, oferecendo a experiência plena da eeb, e tem uma porta USB e câmera”, disse Shih. “Estudamos como melhor poderíamos atender às necessidades de usuários de toda espécie, e acredito que o produto seja esse.”

O iPad não oferece câmera ou porta USB. A Apple não tornou seus iPads ou iPhones compatíveis com o popular software multimídia Flash, da Adobe, definindo-o como “pouco confiável”, exclusivo e fechado além de afirmar que a tecnologia é pouco adaptável para aparelhos móveis.

A Asustek não divulgou detalhes de preços ou sobre a data de lançamento. A empresa já exibiu em eventos setoriais produtos que nunca foram colocados à venda.

A companhia taiwanesa também está colaborando com Intel e Microsoft para criar uma loja online de aplicativos, disse Shih, seguindo o exemplo de outras empresas de tecnologia como a Nokia, que vem tentando reforçar suas ofertas de software para competir melhor com a Apple.

Shih não ofereceu detalhes adicionais sobre o formato ou data de lançamento da nova loja de aplicativos. A Apple oferece mais de 200 mil programas, enquanto o Google tem 38 mil deles disponíveis para seu sistema Android.

“Se a Asustek deseja realmente se sair bem nesse campo, a plataforma é o mais importante”, disse Edward Yen, analista do UBS. “Tenho certeza de que o hardware é bom, mas a maior questão agora é se ele atrairá usuários suficientes para criar a massa crítica necessária a uma loja de aplicativos.”