Tablet da Nokia com Windows 8 sai em 2012 - Link - Estadão

Fabricante finlandesa lançará no mercado, até junho de 2012, um novo tablet equipado com o OS da Microsoft

Em setembro, a Microsoft apresentou o Windows 8 ao mundo. FOTO: Alex Gallardo/Reuters

PARIS/HELSINQUE – A Nokia, o maior fabricante mundial de telefones celulares, planeja lançar em meados de 2012 um tablet equipado com Windows 8, a próxima versão do sistema operacional da Microsoft, para competir com o iPad da Apple, segundo publicou nesta quarta-feira o jornal francês “Les Echos”.

“Em junho de 2012, teremos um tablet funcionando com Windows 8″, revelou o diretor-geral da Nokia na França, Paul Amsellem, em entrevista concedida à publicação francesa.

Por enquanto, o fabricante finlandês se nega a confirmar ou desmentir oficialmente a notícia. “Não anunciamos nenhum plano específico no que se refere a tablets”, declarou à Agência Efe uma porta-voz da Nokia de sua sede central em Espoo (Finlândia).

Caso o lançamento seja confirmado, a Nokia daria um salto ao atrativo e crescente mercado dos tablets, um híbrido entre computador e smartphone criado pela Apple no início de 2010.

Em 26 de outubro a Nokia apresentou seus dois primeiros smartphones baseados no sistema operacional para celulares Windows Phone, fruto de sua aliança estratégica com a Microsoft, e o primeiro desses aparelhos, o Lumia 800, chegou nesta terça-feira às lojas francesas.

As duas empresas estão cooperando estreitamente para criar “um novo ecossistema móvel global” para concorrer com as plataformas iOS, da Apple, e Android, da Google.

