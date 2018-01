Tablet da RIM vai ter seu próprio iTunes - Link - Estadão

A Research In Motion vai lançar seu aguardado tablet PlayBook com a loja online britânica de música 7digital, anunciaram as empresas nesta quarta-feira, 9.

—-

A loja da 7digital tem cerca de 13 milhões de faixas e será pré-instalada no tablet da RIM para o lançamento nos Estados Unidos e Canadá.

O PlayBook, que deve ser lançado este mês, foi anunciado em setembro do ano passado e vai se juntar a um mercado crescente, mas já dominado pelo iPad, da Apple.

/ (REUTERS)