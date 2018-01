Tablet da Samsung vai custar R$ 2;7 mil - Link - Estadão

A venda do tablet da Samsung, Galaxy Tab, foi autorizada pela Anatel e a promessa é de que o produto esteja nas lojas no mês que vem.

O vice-presidente da Divisão de Telecomunicações da empresa, Silvio Stagni, havia citado outubro como a data de chegada do Galaxy Tab, mas a assessoria da Samsung afirmou nesta quarta-feira, 20, que o tablet só deve estar disponível em novembro, custando R$ 2.699.

O tablet tem tela de 7 polegadas e é equipado com o sistema operacional do Google, o Android, na sua versão 2.2 (que suporta flash); processador de 1.0 GHz, bateria com 7 horas de duração (executando um vídeo), câmera de 3 MP com LED flash; GPS; memória interna de 16GB ou 32GB (mais microSD).

Veja o que Jenna Wortham escreveu no Gadgetwise sobre as impressões que teve do Galaxy Tab.