Tablet do Google? - Link - Estadão

A Apple nem confirmou ainda o lançamento de seu tablet e já ganhou um possível concorrente – ainda no campo da especulação, é claro. 2010 nem começou e já começam a pipocar rumores sobre um possível tablet do Google, equipado com o Chrome OS.

Já se sabe que a empresa lançará seu próprio celular. Mas um tablet? A história começou no site australiano SmartHouse, e foi repercutida no Gizmodo e no Mashable. Segundo dizem os rumores, as empresas trabalham no desenvolvimento do gadget há 18 meses.

Vale lembrar que o Google convocou uma coletiva para a próxima terça-feira (5). A expectativa é que seja anunciado o aguardado Google Phone – ou Nexus One -, celular desenvolvido em parceria com a HTC.

