Tablet do Google esgota na versão 16 GB - Link - Estadão

SÃO PAULO – O novo tablet do Google, o Nexus 7, anunciado em 27 de junho, já esgotou na versão 16 GB. Quem tentar comprar o produto tanto no Google Play como em lojas físicas nos EUA ou Reino Unido terá que entrar numa fila de espera.

Por outro lado, o desempenho da versão de 8 GB do tablet tem sido aquém do esperado. O Google apostava num sucesso certeiro dessa versão, mais barata. Segundo o The Guardian especulou, o fato desse armazenamento não ser expansível pode ter atrapalhado as vendas.

A empresa ainda não divulgou números de vendas do produto.

O Google também lançou o primeiro comercial do novo dispositivo. Veja no vídeo abaixo:

