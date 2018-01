Tablet indiano tem 1;4 milhão de encomendas em 2 semanas - Link - Estadão

Versão mais potente do tablet apontado como o mais barato do mundo é vendido a US$ 45

Estudantes exibem Aakash, distribuído gratuitamente pelo governo em outubro. FOTO: Reuters

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

SÃO PAULO – O tablet indiano Aakash — considerado o mais barato do mundo, a US$ 45 — recebeu 1,4 milhão de encomendas em duas semanas. Mesmo com uma tela resistente ao toque e um processador lento, 100 mil aparelhos foram reservados, por dia, desde o lançamento online em dezembro, informa o Times of India.

A fabricante do tablet, Datawind, não esperava uma demanda tão grande, mas pretende dar conta do recado. Segundo o diário indiano, a companhia estabelecerá mais três novas fábricas no primeiro semestre de 2012 nas cidades de Cochin, Noida e Hyderabad, onde ela está instalada atualmente.

O presidente da empresa, Suneet Singh Tuli, afirmou ao jornal que planeja fornecer de 70 mil a 75 mil unidades do Aakash, diariamente, quando as fábricas estiverem em funcionamento, por volta de abril.

A corrida pelo tablet fez o site da empresa ser bombardeado de acessos. Autoridades indianas chegaram a entrar em contato com a Datawind com a notícia de que possivelmente hackers estariam atacando o site. Mas eram apenas as encomendas online o motivo de tanto tráfego .

“Embora seja verdade dizer que o número de encomendas é geralmente maior que as vendas de fato na Índia, a enorme demanda pelo Aakash mostra que a Índia é um terreno fértil para tablets acessíveis”, diz o The Next Web.

A publicação acredita que, com os tablets da Datawind (novo aparelho será lançado em janeiro) e o Classpad (tablet para ser usado em sala de aula, da Classteacher Learning Systems), 2012 será o ano dos tablets de baixo custo na Índia.

Brasil. No fim de 2011, o presidente da Datawind deu indícios de que dialoga com o Brasil para fabricar tablets no País. Ele disse que o Brasil tem interesse em subsidiar a produção local dos aparelhos mirando o público estudantil.

