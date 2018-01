Tablet mais barato - na Índia - Link - Estadão

RIM vende seu PlayBook com fortes descontos naquele país

A Research In Motion, fabricante do BlackBerry, afirmou nesta semana que baixou os preços de seu computador tablet PlayBook na Índia, em um movimento que visa impulsionar as vendas do dispositivo que já foi considerado uma potencial ameaça ao iPad, da Apple.

—-

Um porta-voz da RIM afirmou que a companhia passou a oferecer descontos nos três modelos do PlayBook até 31 de dezembro. A promoção reflete redução similar de preços nos mercados norte-americanos há mais de um mês.

A companhia está cortando praticamente pela metade os preços do PlayBook na Índia, considerado pela empresa como um mercado de grande crescimento. O aumento da demanda pelo BlackBerry em vários mercados emergentes ajudou a companhia a compensar a queda nas vendas norte-americanas do smartphone.

Nos anos recentes, o iPhone da Apple e o Android, do Google, tomaram parte da fatia de mercado da RIM.

A RIM precisa que o PlayBook faça sucesso já que planeja lançar, no final do próximo ano, novos smartphones baseados no sistema operacional QNX, usado no tablet.

Se desenvolvedores de software não se entusiasmarem em criar aplicativos para o PlayBook, a nova linha de smartphones da RIM provavelmente continuará enfrentando uma batalha contra o iPhone e o Android, que já possuem grandes bibliotecas de programas e jogos.

O PlayBook, lançado pela RIM em abril, vendeu menos que 1 milhão de unidades, enquanto a Apple acumula vendas de mais de 11 milhões de iPads apenas no trimestre mais recente. O PlayBook básico de 16 gigabytes está sendo vendido na América do Norte por 199 dólares. Em comparação, o iPad de 16 GB tem preço-base de 499 dólares.

Como parte da promoção na Índia, a RIM afirmou que o PlayBook de 16 GB está disponível por 13.490 rúpias (250 dólares), um desconto de mais de 50 por cento ante o preço normal de 27.990 rúpias./REUTERS