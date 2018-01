Tablet mais barato do mundo está esgotado - Link - Estadão

Estoques do Akash, o tablet mais barato do mundo, acabaram. Empresa se prepara para lançar nova versão em janeiro

Estudante mostra o Akash, tablet da DataWind. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A empresa DataWind esgotou os estoques de venda do tablet apontado como o mais barato do mundo ao mesmo tempo em que abrem inscrições para a pré-venda da nova versão do aparelho. Depois do “Akash”, vendido por 2.500 rupias indianas (cerca de R$87), a fabricante lança agora em janeiro o modelo UbiSlate 7, por 2.999 Rs (ou R$105). O aparelho vem com o Android 2.3,

O aparelho anterior vinha com Android 2.2, WiFi e bateria de 2.100 mAh; enquanto o UbiSlate 7, vem com Android 2.3, WiFi, bateria de 3.200 mAh e pode também funcionar como celular. Neste mês, o presidente da empresa, Suneet Singh Tuli, tornou público seu interesse em ter unidades de fabricação aqui no Brasil. Outros países objetos de desejo do executivo seriam China e Rússia.

Tanto o Akash quanto o Ubislate 7, ambos de sete polegadas, possuem uma estrutura diferenciada que permite transferir o poder de processamento do aparelho para um sistema baseado na nuvem, ou seja, através de servidores. Entre seu principal público está o estudantil. O governo indiano, por exemplo, subsidia boa parte do custo do aparelho e consegue levar o tablet por um preço ainda mais baixo para universidades no país.

A DataWind tem 1.100 funcionários e capacidade de fabricar cerca de mil tablets por dia.

