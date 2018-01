Tablet mais barato do mundo ganha nova versão - Link - Estadão

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Segundo um comunicado oficial, a versão atualizada do Aakash (que significa “céu”, em sânscrito) foi apresentada pelo presidente indiano, Pranab Mukherjee, em cerimônia realizada em Nova Délhi por causa do Dia Nacional da Educação.

O tablet tem um processador de 1GHz, 512 MB de memória RAM, uma tela de sete polegadas e uma bateria de três horas de duração. O preço inicial é de 1.130 rúpias (R$ 42,30) para os estudantes indianos, e exatamente o dobro no mercado, o que representa um custo quase idêntico ao da primeira versão, lançada no final de 2011.

O aparelho foi desenvolvido pela companhia britânica Datawind, que preside a indo-canadense Suneet Singh Tuli, em colaboração com o Instituto Índiano de Tecnologia de Mumbai.

As autoridades indianas ofereceram durante o último ano cursos de formação a um total de 15.000 professores de 250 escolas e institutos do gigante asiático para que possam utilizar o tablet em suas aulas.

Em sua estreia, em 2011, o Aakash recebeu centenas de milhares de pedidos em poucas semanas, inclusive de países estrangeiros, embora em seguida tenham surgido críticas negativas quanto ao rendimento do tablet.

/EFE