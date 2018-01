Tablet mais barato do mundo já tem 300 mil reservas na Índia - Link - Estadão

O aparelho móvel terá custo equivalente a US$ 60 e o comprador poderá dividir o pagamento, sendo possível pagar US$ 2 mensais

O preço do tablet é equivalente a US$ 60. FOTO: Divulgação

NOVA DÉLHI - O tablet mais barato do mundo já conta com 300 mil reservas na Índia, que planeja colocá-lo no mercado em dezembro ao equivalente a US$ 60.

Universitários indianos receberam um mês atrás os primeiros modelos dos tablets, chamados “Aakash” e fabricados pela empresa britânica Datawind, subsidiada pelo Governo.

“Não é preciso pagar antecipadamente para reservar um Aakash (céu, em sânscrito). Um operador vai oferecer a possibilidade de pagar pelo aparelho cerca de US$ 2 por mês”, disse o presidente da Datawind, Suneet Singh Tuli, ao jornal local “Times of India”.

Tuli revelou à publicação que em breve, com a tecnologia que a empresa dispõe, “o acesso à internet poderá ser gratuito”.

Atraídos pelas características do Aakash, o presidente da companhia antecipou que “os Governos de outros países como o México, Sri Lanka, Egito, Tailândia, Brasil e Bangladesh demonstraram interesse em participar de programas semelhantes ao da Índia”.

O aparelho, com peso de 350 gramas, tem tela sensível ao toque de 7 polegadas, roda com sistema operacional Android do Google 2.2 e Wi-fi.

Com processador de 366 Mhz, o equipamento pode ser usado como livro eletrônico, conta com duas entradas USB e 256 MB de memória RAM.

