Tablets Android devem superar iPad em 5 anos - Link - Estadão

Estimativa é que tablets com sistema operacional do Google sejam responsáveis por 38% do mercado em 2015

Galaxy Tab, à esquerda, foi o tablet Android mais vendido até agora. À direita, o iPad, da Apple. FOTO: Jo Yong Hak/REUTERS

HELSINKI – Os tablets que rodam com a plataforma Android, do Google, irão alcançar e ultrapassar o iPad da Apple em vendas em 2016, disse, nesta quarta-feira, 27, a empresa de pesquisa Informa.

A companhia afirmou esperar que a atual porcentagem de domínio de mercado da Apple, 75%, caia para 39% em 2015, quando o Android terá atingido os 38% de participação no mercado.

“A partir de 2013, com tablets Android mais baratos e mais avançados entrando no mercado, prevemos que as vendas crescerão consideravelmente, superando as do iPad em 2016″, disse o analista David McQueen em uma nota.

O Galaxy Tab da Samsung foi o tablet com Android mais vendido até agora, mas também outros fabricantes, como a Motorola com seu tablet Xoom, usam o sistema do Google em seus aparelhos.

“Temos visto uma grande explosão no mercado de tablets nos últimos anos, impulsionada principalmente pelo iPad, e estimamos que o mercado vai se reforçando, crescendo das atuais menos de 20 milhões de unidades vendidas para mais de 230 milhões em 2015″, afirmou McQueen.

