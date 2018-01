Tablets Android ficarão à frente de iPads em 2013 - Link - Estadão

Pesquisa do IDC aponta que sistema operacional do Google terá 49% de participação no mercado, ante 46% do seu principal concorrente, o iOS, da Apple

SÃO PAULO – O sistema operacional Android, do Google, deve alcançar a liderança no mercado de tablets neste ano. Segundo uma pesquisa da consultoria IDC, a participação do sistema no mercado deve crescer de 42% para 49%, enquanto o seu principal concorrente, o iOS, da Apple, deve ver a sua participação cair de 51% para 46% .

O Samsung Galaxy Tab (à esq.), equipado com Android, lado a lado do rival iPad. FOTO: Gero Breloer/AP

Um dos principais motivos para a mudança seria o crescimento das vendas e da variedade de tablets menores e mais baratos com o sistema operacional do Google. “Um em cada dois tablets vendidos neste trimestre tinha tela de tamanho inferior a 8 polegadas. Acreditamos que as vendas de tablets menores continue a crescer em 2013 e nos próximos anos”, ressaltou o IDC, por meio de nota.

O instituto também aumentou sua previsão de vendas para tablets neste ano. A estimativa do IDC é que sejam vendidas 190,9 milhões de unidades, ante as 172,4 milhões previstas anteriormente. Trata-se de um crescimento de 49% em relação ao ano passado, quando foram comercializadas 128 milhões de unidades.

A participação no mercado dos tablets com sistema operacional Windows 8, da Microsoft, deve crescer de 1% no ano passado, para 7,4% em 2017, de acordo com o IDC. Já os tablets com o sistema Windows RT terão participação abaixo de 3% em 2017.

