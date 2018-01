Tablets com Android são bizarros; diz Tim Cook - Link - Estadão

Tim Cook disse que concorrentes são smartphones gigantes FOTO: MARK LENNIHAN/AP

Com Steve Jobs fora, cumprindo uma licença médica de tempo indeterminado, o diretor de operações Tim Cook está à frente da Apple. Ele foi o responsável por apresentar o keynote do balanço financeiro trimestral da companhia – lucro de US$ 26 milhões, um recorde que Jobs adoraria anunciar.

Os números de vendas também impressionam, representando um aumento de 75% em relação ao trimestre anterior. Ainda mais porque eles tendem a aumentar com o acordo da empresa com a Verizon, que começará a vender o iPhone. No período, que incluiu as festas de fim de ano, foram vendidas 16,2 milhões de unidades do smartphone, além de 4,1 milhões de Macs, 19 milhões de iPods e 7 milhões de iPads.

Mas Cook não se viu satisfeito em falar só do sucesso da Apple. Ele também quis também pisotear um pouco a concorrência, principalmente as marcas que lançaram tablets na Consumer Eletronics Show – Motorola, RIM, Asus e Toshiba, para citar algumas.

Para ele, a concorrência se divide em dois tipos de produto: tablets equipados com Windows (“grandes, pesados e caros, com fraca vida útil de bateria”, definiu) e com Android, apenas “smartphones maiores” que não ofereceriam uma experiência minimamente semelhante à do iPad. “Um produto bizarro”, avaliou.