Tablets continuam crescendo e PCs; caindo - Link - Estadão

Vendas mundiais de dispositivos móveis devem ultrapassar as de PCs (de mesa e portáteis) em 2015

SÃO PAULO – Nem os ultrabooks nem os híbridos parecem capazes de salvar o PC do declínio frente a ascensão dos tablets. Segundo nova pesquisa do instituto IDC, serão vendidos no mundo mais tablets do que PCs portáteis pela primeira vez este ano.

Vendas de tablets devem alcançar 229,3 milhões de unidades em 2013, o que representa aumento de 58,7% em relação a 2012, quando foram vendidos 144,5 milhões de aparelhos. Enquanto isso, PCs (incluindo computadores de mesa e laptops) devem vender 7,8% a menos em 2013, configurando o segundo ano consecutivo de queda.

A situação não deve melhorar, com os tablets ultrapassando todo tipo de PC (portátil e de mesa) em 2015. O total de unidades vendidas de PCs deve chegar a 333 milhões em 2017, menos que os 349 milhões de 2012 e os 363 milhões de 2011.

De acordo com Ryan Reith, gerente de programa da pesquisa de mobilidade do IDC, os resultados “marcam uma mudança significativa nas atitudes do consumidor com relação a aparelhos computacionais e os aplicativos e ecossistemas que os movem. Para muitos consumidores, o tablet é uma solução simples e elegante para usos que eram previamente papel do PC”.

A dimiunição do preço médio do tablet, especialmente com a chegada de novos modelos com Android, é outro fator por trás de seu crescente sucesso. Espera-se um declínio de quase 10,8% no valor médio mundial, que deve chegar em US$ 381. Enquanto isso, o preço médio de um PC deve ficar em US$ 635. No Brasil, levantamento recente apontou que os computadores estão 15% mais caros.

Um analista do IDC sugeriu que o uso de tablets da Apple para fins educacionais tem sua contribuição na tendência. “A Apple provou que os tablets podem ser usados para mais do que apenas consumo de conteúdo ou jogos. Na medida em que os preços caem, o sonho de ter um PC para cada criança é subtituído pela realidade de poder fornecer um tablet para cada criança”.