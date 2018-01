Tablets da Microsot e HP: Fail - Link - Estadão

Um tablet com duas telas e uma boa câmera era a aposta da Microsoft para fazer frente ao iPad. Mas a empresa fundada por Bill Gates repensou seus planos e anunciou nesta quinta-feira, 29, que o Courier não será lançado – pelo menos não do jeito que ele é hoje.

O site Gizmodo foi o único a conseguir tirar fotos do Courier

A Microsoft mesmo tendo indicado que o Courier não será lançado em sua forma atual, não descartou lançar seu próprio tablet no futuro.

“A qualquer momento, em qualquer de nossos grupos, há novas ideias sendo analisadas, testadas e incubadas”, afirmou Frank Shaw, chefe do departamento de pesquisa e projeto da Microsoft. “O projeto Courier é um exemplo desse tipo de esforço e sua tecnologia será avaliada para uso em futuros produtos Microsoft”.

Até tu, Slate?

Além do Courier, parece que outro possível rival do iPhone foi nocauteado antes mesmo de entrar no ringue. O blog Techcrunch afirma que a HP desistiu de produzir o Slate, mas a empresa ainda não se pronunciou.

(Com informações da Reuters)