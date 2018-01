Tablets 'despencaram'; diz CEO da Best Buy - Link - Estadão

SÃO PAULO - O presidente-executivo da Best Buy, Hubert Joly, disse que as vendas de tablets estão despencando e que o negócio de PCs está vendo retomada nas vendas, segundo entrevista publicada no Re/code.

A Best Buy alertou anteriormente que as vendas comparáveis em mesmas lojas poderiam cair neste trimestre e no próximo por uma demanda menor por muitos produtos eletrônicos.

Para o executivo, a penetração de tablets aconteceu muito rapidamente e portanto agora “se tornou mais um mercado de reposição”. Além disso, “o nível de inovação no ano passado não foi tão incrível quanto nos dois anos anteriores”. De acordo com Joly, sem inovação, não há motivo para trocar o tablet antigo por um novo.

O mercado norte-americano de smartphones também ficou mais maduro, acrescentou Joly. Para ele o volume de vendas ainda é grande, “mas nos EUA não há mais o mesmo crescimento”.

Joly atribuiu a retomada do PC no primeiro trimestre em parte ao fato da Microsoft ter parado de dar suporte ao sistema operacional mais antigo Windows XP, disse o site.

“Os tablets tiveram um boom e agora estão despencando. O volume realmente caiu nos últimos meses”, disse Joly em uma entrevista de acordo com o Re/code. “Acredito que o laptop viu alguma recuperação, pois está se tornando mais versátil. Com os ‘dois-em-um’ (híbridos entre tablet e laptop), você tem a oportunidade de ter ambos os produtos, e isso tem apelo especial com os estudantes. É uma evolução.”

A Best Buy é o último grande varejista eletrônico com lojas físicas nos Estados Unidos, mantendo mais de 1 mil unidades maiores e centenas de estabelecimentos menores focados em mobile.

As declarações do executivo contrastam com números globais divulgados pela IDC esta semana. Segundo o instituto de pesquisa, houve um aumento de 11% nas vendas desse tipo de produto durante o segundo trimestre de 2014 em relação ao mesmo período do ano anterior.

/ com Reuters