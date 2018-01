Tablets nacionais chegam em setembro - Link - Estadão

Ministro da Ciência e Tecnologia diz que até o Natal não faltarão tablets e smartphones produzidos no Brasil no mercado

BRASÍLIA – O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, afirmou há pouco nesta quarta-feria, 10, que os primeiros tablets produzidos no Brasil devem chegar ao mercado ainda em setembro deste ano, com 20% dos componentes com fabricação local. “Não vão faltar tablets e smartphones até o Natal”, disse o ministro.

Ele destacou que o governo irá fiscalizar a exigência mínima de partes e peças brasileiras nos produtos para que as mercadorias possam usufruir dos incentivos fiscais. “E nos próximos dois anos, a obrigatoriedade subirá de 20% para 80%”, acrescentou.

Mercadante citou também a ampliação do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores (Padis), que deve ser publicada nas próximas semanas.

