Tablets podem superar vendas de PCs em 2013 - Link - Estadão

SÃO PAULO – É justificada toda a expectativa em torno da nova versão do iPad, lançada na tarde de hoje pela Apple em um evento em São Francisco. O mercado de tablets, como é o caso do iPad, pode ultrapassar o de outros computadores pessoais em número de unidades vendidas já no segundo semestre do ano que vem.

A diferença ainda é grande, mas vem diminuindo em ritmo cada vez mais rápido. Em 2010, era vendido um tablet para cada 20 computadores; em 2011, eram seis computadores por tablet. Os dados são da Canalys, uma empresa de pesquisa em tecnologia. Só a Apple vendeu 55 milhões de iPads desde o lançamento do produto, em janeiro de 2010.

Vários analistas concordam que os tablets vão tomar o lugar dos outros tipos de PCs. A questão, agora, é quando isso vai acontecer. Horace Dediu, fundador da consultoria Asymco, chegou a arriscar uma data: outubro de 2013, considerando as expectativas de venda dos produtos e a popularidade dos sistemas operacionais.

Nem todos os consumidores devem abandonar o computador por um tablet, mas sua simplicidade e portabilidade vem conquistando cada vez mais pessoas, especialmente dentro das empresas. Um dos principais impulsos para o crescimento da venda é a grande procura do público corporativo. Segundo pesquisa da Forrester, 13% dos funcionários de TI usam um tablet em sua rotina de trabalho. A penetração do uso desse equipamento eletrônico é ainda maior nos níveis executivos e de venda.

Com o lançamento de tablets mais baratos, como o Kindle, cujo modelo mais simples custa menos de US$ 100, a tendência do mercado é crescer ainda mais. Outro impulso deve ser o lançamento da versão 8 do Windows, feita especialmente para telas sensíveis ao toque, o que deve acontecer no final deste ano. Diante do novo cenário, a consultoria Forrester reviu suas previsões para o mercado consumidor americano. As novas expectativas foram publicadas ontem. Eles esperam que 105 milhões de consumidores nos Estados Unidos tenham um tablet até 2015 – 23 milhões a mais do que haviam previsto ano passado. Só em 2015, devem ser vendidas 57 milhões de unidades desse tipo de aparelho.

Alguns segmentos de computadores pessoais devem ser mais afetados com esse crescimento do mercado de tablets. As vendas de netbooks, os modelos menores e mais baratos, devem sofrer mais. A indústria do setor prepara-se para a concorrência acirrada dos tablets criando novos produtos que misturam os teclados dos computadores convencionais com as telas sensíveis ao toque dos tablets.

