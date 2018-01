Tablets puxam mercado de eletrônicos - Link - Estadão

Aparelhos representaram 27,6% das vendas de itens de informática entre janeiro e março no Brasil

Rodrigo Petry

SÃO PAULO – As vendas de tablets garantiram o crescimento do setor de informática no primeiro trimestre, segundo dados divulgados hoje pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) e a consultoria IDC. Enquanto as vendas de notebooks e desktops, conjuntamente, recuaram 8,1%, as de tablets avançaram 164%. De forma consolidada, as vendas de itens de informática cresceram 10,2%, para 4,7 milhões.

No total, foram vendidos no Brasil 1,3 milhão de tablets no primeiro trimestre deste ano, representando 27,6% das vendas de itens de informática, ante uma fatia de 11,5% do mesmo período do ano passado.

Os tablets avançaram frente aos notebooks, que representaram 39,5% das vendas de janeiro a março deste ano, ante 47,8% do mesmo período de 2012. O mesmo ocorreu em relação aos desktops, que representaram 32,9% das vendas neste primeiro trimestre, frente a 40,6% de igual intervalo do ano passado.

Segundo o levantamento, as vendas de desktops recuaram 10,9% no primeiro trimestre, para 1,5 milhão de unidades, e as de notebooks caíram 9%, para 1,9 milhão.

