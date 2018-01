Tablets superarão notebooks em 2013 - Link - Estadão

Computadores tradicionais vendem cada vez menos; neste ano, tablets serão os mais vendidos em todo o mundo

SÃO PAULO – 2013 é o ano dos tablets – ou, pelo menos, o ano em que eles finalmente ultrapassam os notebooks em todo o mundo. E quem está puxando esse crescimento são os tablets menores, com telas de 7 ou 8 polegadas.

No ano passado, os consumidores dos EUA e da China já haviam mostrado a tendência. Mas essa é a primeira vez que os tablets dominam o mercado mundial. E, daqui para frente, os analistas prevêem que a fatia de mercado dos notebooks ficará cada vez menor:

Em 2013, a venda de tablets com telas menores que 8 polegadas representará 45% do mercado (a expectativa é que 240 milhões deles sejam vendidos). O tamanho original do iPad, 9,7 polegadas, terá apenas 17% do mercado. No mesmo período, a expectativa é que sejam vendidos 207 milhões de notebooks.

A China é o mercado principal. A NPD projeta que os chineses serão responsáveis por comprar quase um terço dos tablets em 2013. Os mais vendidos, porém, serão os tablets mais baratos, produzidos por pequenas empresas locais.