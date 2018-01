Tailândia comemora censura no Twitter - Link - Estadão

Governo tailandês diz que nova política de bloqueio de mensagens adotada pelo serviço é ‘avanço bem-vindo’

BANGCOC – O Governo da Tailândia comemorou a decisão do Twitter de autocensurar seus conteúdos e anunciou que trabalhará com o portal para bloquear todas as mensagens que vulnerem as leis tailandesas, informou nesta segunda-feira, 30, a imprensa local.

O ministro da Informação e Comunicação, Jeerawan Boopern, qualificou de “avanço bem-vindo” a nova política do Twitter, que, na semana passada, assinalou que bloqueará “de forma retroativa” os conteúdos que vulnerem as leis locais de um país.

Na Tailândia, vigoram rigorosas leis contra conteúdos considerados ofensivos à monarquia e que limitam a liberdade de expressão na internet, o que acarretou penas de até 20 anos de prisão para os infratores.

Jeerawan afirmou que o governo já recebe a “colaboração” de outros portais como Facebook e Google para garantir que se cumpra a legalidade no país.

A McFiva, uma agência de comunicação contratada pelo Twitter na Tailândia, afirmou que o novo sistema permite filtrar de forma automática as mensagens que descumprem as leis, quando antes requeria a solicitação prévia dos governos. ”O sistema pode filtrar automaticamente a maioria das menções ou derivar as mensagens”, disse Supachai Parchariyanon, diretor-geral da McFiva.

Nos últimos anos, as autoridades tailandesas utilizaram a lei de meios de imprensa eletrônicos para bloquear dezenas de milhares de páginas web pornográficas e contrárias à lei de lesada altivez, embora ativistas e ONGs denunciem que também foi utilizada como desculpa para aplacar a opositores.

