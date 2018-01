TAM vai oferecer telefonia móvel a bordo - Link - Estadão

A TAM pretende instalar em pelo menos quatro aeronaves do modelo Airbus uma tecnologia que permite que os passageiros utilizem telefone celular durante o voo. O sistema foi regulamentado recentemente pela União Europeia e, de acordo com a TAM, impede que o sinal cause interferência nos comandos do avião e pode ser desligado a qualquer momento em caso de necessidade.

A expectativa é que o sistema já comece a funcionar neste semestre, mas ainda depende da aprovação da Anac e da Anatel, além de adaptação da lesgislação atual, que proíbe o uso de celulares com a aeronave de portas fechadas.

A nova tecnologia permite que apenas 12 passageiros utilizem o celular ao mesmo tempo dentro de uma aeronave. Os aparelhos vão funcionar na modalidade de roaming, assim que o avião atingir 3 mil metros de altura, e os usuários poderão executar todas as funções que o celular oferece: enviar e receber mensagens, fazer e receber ligações, além de acessar a internet via conexão 3G. Mas vai precisar pagar as taxas de roaming, geralmente mais altas, por esses serviços.

De acordo com a assessoria de imprensa da TAM, não há projetos para implantar sinal de Wi-Fi nos voos da empresa. No exterior, algumas companhias aéreas, como a AirTran Airways e a Virgin America, já oferecem o serviço.