Tchaikovsky testou o CD virgem do século 19 - Link - Estadão

No vídeo abaixo podemos ouvir um dos experimentos com a então “novidade”. O empresário russo Julius Block reuniu em sua casa no ano de 1890 algumas das maiores personalidades do mundo da música para testar um gravador de cilindros de cera. Participam da sessão, além do compositor Peter Tchaikovsky, os pianistas Vassily Safonov e Alexandra Hubert, a cantora Elizaveta Lavrovskaya, e o também compositor Anton Rubinstein, além do anfitrião. Confira:

Claro que não dá pra entender muita coisa – além dos problemas óbvios de qualidade sonora, ainda tem o detalhe de que a conversa é toda em russo. Veja a seguir a transcrição do animado papo, fornecida pelo BoingBoing: