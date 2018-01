TechMission divulga lista de startups escolhidas - Link - Estadão

Brazil Innovators anunciou as 11 empresas selecionadas para participar de programa no Vale do Silício

SÃO PAULO – A Brazil Innovators, organização que apoia o empreendedorismo no Brasil, responsável pelo evento mensal BRNewTech, divulgou nesta quinta-feira, 15, a lista das 11 startups selecionadas para participar da TechMission 2013 no Vale do Silício.

Sede do Google no Vale do Silício. FOTO: Wikipedia

O programa, criado em parceria com a Apex-Brasil e a HSM management, vai levar startups brasileiras de base tecnológica para uma série de compromissos na região do Vale do Silício, entre os dias 18 e 23 de agosto, com o intuito de conectar empresários, investidores, mídia e o governo e criar empresas brasileiras com visão global.

O grupo vai visitar a 500Startups, as empresas Ideo e Google, a Universidade de Stanford e conversar com CEOs e fundadores de startups de referência no Vale do Silício, como Zendesk e Survey Monkey. Foram selecionadas tanto empresas nascentes de grande potencial (“early stage”) até startups em estágio avançado.

Ao voltar ao Brasil, os selecionados recebem o título de “fellows” da Brazil Innovators e passam a atuar na rede de empreendedores da organização, participando de uma série de eventos com startups locais. Eles também vão participar do evento Brazil Summit 2013, que reúne empresários brasileiros e da região do Vale do Silício, influenciadores locais e representantes de governo do Brasil e dos Estados Unidos.

Confira as empresas selecionadas:

- One Two - Andre Figueiredo de Almeida Camargo

A startup desenvolveu um aplicativo que mostra para o usuário, em tempo real, as melhores promoções dos seus shoppings favoritos. Com o app, o usuário consegue se localizar dentro do shopping e buscar as melhores ofertas.

- Meu carrinho – André Nazareth

Aplicativo para lista e comparação de produtos de supermercado nas plataformas Android, iOS e web, que já conta com mais 500 mil downloads. A ideia foi vencedora do desafio “Sua idéia vale 1 milhão 2011″ promovido pelo Buscapé/Naspers, atual sócio-investidor.

- Colab – Bruno Aracaty

O Colab é uma rede social para cidadania que faz a ponte entre cidadãos e cidades, através do envio de fiscalizações de problemas do dia-a-dia, propostas de soluções e avaliações de serviços públicos, para que os gestores públicos gerenciem as demandas e interajam com a população. A plataforma foi lançada em Março de 2013 e em Junho ganhou o prêmio de melhor aplicativo urbano do mundo pela New Cities Foundation. Possui mais de 20mil usuários e está presente em todas as cidades do Brasil. A startup já foi destaque como Startup da Semana do Link.

- Myreks – Bruno Silva Malhado

A startup apresenta como a primeira plataforma de social commerce que usa gamification. Ela destrava o potencial econômico de redes sociais através um sistema de recomendações pessoais, possibilitando um novo modelo de monetização para lojas de e-commerce, marcas e para o próprio consumidor.

- ZoeMob – Daniel Avizú

Plataforma mobile que emprega técnicas avançadas para coletar, processar e analisar dados de localização e contexto para gerar aplicações inteligentes capazes de antecipar informações e prever comportamentos humanos no mundo real.

- Prematuridade.com - Denise Suguitani Centeno

Site de conteúdo e e-commerce brasileiro dedicado aos bebês prematuros. O site foi lançado em abril de 2011 pela nutricionista Denise Centeno que, por sua experiência profissional em UTI Neonatal, identificou a necessidade de uma fonte de informação e apoio online às famílias desses bebês. Hoje o Prematuridade.com conta com mais de 700 posts e histórias reais, uma fiel comunidade de mais de 12 mil pessoas no Facebook e uma loja virtual em fase de lançamento.

- Nexo Capacitação Digital - Frederico Faria

Oferece soluções educacionais multiplataforma para empresas. Portfólio inclui cursos online, games e simuladores de realidade virtual para treinamentos nas áreas de SMS – Saúde, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho.

- Moip – Leonardo Mendes

É uma empresa que processa pagamentos online, permitindo a qualquer pessoa receber através da internet por mais de 15 meios diferentes, como cartões de crédito, cartões de débito, boleto bancário, débito em conta e celular. Foi lançado em 2008 e faz parte do grupo iG, Ideiasnet e Arpex Capital.

- Guia do Nutricionista - Michel Popolin de Freitas

O aplicativo e o site prometem aumentar o controle e a efetividade da dieta, ao tornar rápida e direta a comunicação entre paciente e nutricionista. Os pacientes recebem lembretes, tira-dúvidas e tabelas. O nutricionista pode fazer o acompanhamento do paciente.

- UniPay - Sergio Costa Faria

A empresa oferece soluções de pagamento via smartphone e tablet no Brasil, permitindo a profissionais liberais, autônomos e pequenos negócios usar seus dispositivos móveis como maquininha de cartão de crédito.

- Preciso Pronto - Thiago Andreotti Martinho

Conecta clientes e prestadores de serviços como diaristas, encanadores, eletricistas e pedreiros por meio de uma plataforma de pagamento para facilitar a comparação e negociação de preços.