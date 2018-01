Teclado promete eliminar problemas de digitação - Link - Estadão

O teclado BeeRaider tem um objetivo interessante: eliminar problemas de digitação, como fadiga muscular nos dedos e mãos. Tudo isso com um visual diferente do costumeiro QWERTY.

Ray McEnaney – o inventor – achou um modo aparentemente simples de alcançar o objetivo. Ele, basicamente, colocou as teclas dispostas num círculo de acordo com quais letras são mais usadas. Nas pontas, então, ficam as teclas menos usadas, como Q, Z, K e Y. E no centro ficam letras como E, I, U e S. Assim, o usuário não precisa movimentar demais as mãos durante a digitação.

Segundo o criador, qualquer pessoa consegue se tornar um verdadeiro profissional da digitação com o BeeRaider em apenas 20 minutos.

As justificativas para substituir as teclados convencionais, porém, não foram aprovadas por alguns especialistas. Em entrevista ao USA Today, a neurocientista Kristy Snider não acredita que uma melhor disposição das teclas ajude na digitação. “Nós acreditamos que é um conhecimento implícito. O sistema motor aprende onde estão as teclas e é assim que as pessoas aprendem aprender a digitar”, diz ela, “mas na verdade as pessoas não lembram exatamente do local das teclas, expostas a elas por 2 horas ou 12 anos”

Encomendas do teclado estão disponíveis, atualmente, por US$ 112,49.