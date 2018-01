Tecnologia aumenta círculo de amizades; diz estudo - Link - Estadão

Tecnologia aumenta círculo de amizades; diz estudo

Em vez de isolar, as novas tecnologias estão reforçando a vida social das pessoas. Ao menos é isso que diz um estudo recém-publicado pelo Pew Internet and American Life Project, que afirma que o uso da internet e de telefones celulares está fazendo com que as pessoas ampliem as suas relações sociais.

07/11/2009 | 14h53

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo