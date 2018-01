Tecnologia pode ajudar Hawking a falar - Link - Estadão

Intel procura alternativas para o sistema usado pelo físico, que ficou muito lento depois de avanço de doença degenerativa

CAMBRIDGE – A Intel está procurando maneiras de ajudar o físico britânico a reverter a desaceleração de sua fala, segundo um executivo sênior da fabricante de chips.

O físico tem uma doença degenerativa incurável. FOTO: DIVULGAÇÃO

Hawking tinha 21 anos quando foi diagnosticado com a doença de Lou Gehrig, uma desordem degenerativa incurável que quase o deixou completamente paralisado. Para falar, o físico usa um sensor infravermelho anexado à seus óculos que traduz os pulsos em sua bochecha direita em palavras ditas por um sintetizador de voz, mas os nervos em sua face se deteriorara, e aqueles próximos a Hawking dizem que sua velocidade de fala caiu para uma palavra por minuto.

Em uma conferência que celebrava o 70º aniversário de Hawking na cidade inglesa de Cambridge, o chefe de tecnologia da Intel, Justin Rattner, disse que a empresa tem um time na Inglaterra dedicado à encontrar maneiras de ajudar o cientista a se comunicar mais rapidamente.

“Esse é um projeto de pesquisa”, disse Rattner à Associated Press, dizendo que a tarefa do time agora é coletar dados para um estudo mais aprofundado.

Hawking conquistou renome mundial como especialista em cosmologia e autor de uma série de livros best-sellers que popularizaram o campo da astrofísica teórica. Suas realizações se tornaram especialmente memoráveis por causa de suas condições. A maioria dos portadores da doença de Lou Gehrig morrem entre dois ou cinco anos após o diagnóstico, mas Hawking passou quase meio século tocando o seu trabalho científico pioneiro.

Mas encontrar maneiras de ajudá-lo à falar tem sido um desafio. A doença de Lou Gehrig, também conhecida como esclerose lateral amiotrófica, ataca as células que controlam os músculos, levando à fraquesa, fala arrastada e paralisia.

Hawking lidou com a deterioração de sua fala ditando seus estudos científicos para uma secretária, ou falando através de um intérprete. Ele perdeu totalmente sua voz depois de uma traqueotomia em 1985, e um computador foi construído para sintetizar a sua fala em uma voz robótica, que desde então se tornou quase tão famosa quanto o próprio cientista.

No início, Hawking manteve alguns movimentos limitados e conseguia falar cerca de 15 palavras por minuto. Agora que os nervos em sua bochecha começaram a enfraquecer, Rattner argumenta que é hora de uma nova abordagem — soluções baseadas em ondas cerebrais ou movimento dos olhos estão entre as tecnologias consideradas.

Mas Rattner diz que sua melhor aposta está em câmeras de alta definição que podem pegar os movimentos do rosto de Hawking para sintetizar sua fala. Não há prazo para o trabalho da empresa, e a Intel não respondeu aos questionamentos de mais informações. Mas a empresa ofereceu à Hawking uma atualização do software de fala e uma conexão que conecta sua cadeira de rodas à internet.

