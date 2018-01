Tecnologia ?smart? invade linha branca - Link - Estadão

Fabricantes lançam no Brasil geladeira e fogões conectados à internet; produtos incorporam tecnologia de smartphones

Marina Gazzoni

Nayara Fraga

* Publicado em Economia & Negócios desta terça-feira

SÃO PAULO – A cozinha do brasileiro ficará cada vez mais high-tech. As fabricantes de eletrodomésticos promovem uma verdadeira corrida para adaptar tecnologias da indústria de tablets e smartphones nos lançamentos de geladeiras, fogões e lavadoras. A Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul, começa a vender hoje seu “smart fogão”, um produto desenvolvido no Brasil e considerado pela empresa o item mais “conectado” do seu portfólio global.

Para Fioretti, da Whirlpool, consumidor quer conversar com os produtos. Foto: José Patrício/Estadão

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

O fogão permite ao consumidor baixar receitas em um aplicativo no smartphone e programar o forno para prepará-las automaticamente (leia abaixo). Esse é o segundo eletrodoméstico conectado à internet lançado pela Whirlpool no Brasil. O primeiro foi uma geladeira que permite compartilhar listas de compras com toda a família.

“Estamos entrando na era da conectividade. O consumidor quer se comunicar com o produto”, disse o diretor de Design e Inovação da Whirlpool na América Latina, Mario Fioretti. Para se adaptar a essa tendência, a Whirlpool trouxe profissionais da indústria de tecnologia para trabalhar nos seus quatro centros de inovação no Brasil. “Antes nossos designers planejavam todo o layout do produto. Desde 2010 esse trabalho envolve também uma equipe que estuda a experiência do usuário para interagir com o produto”, explica Fioretti.

Corrida. As duas maiores fabricantes de linha branca no País vão ampliar os lançamentos neste ano. A Whirlpool apresenta hoje 32 novos produtos de um total de 160 que lançará no varejo brasileiro – 15% mais que em 2012. Já a Electrolux trará 100 novos produtos neste ano, 30% mais que em 2012.

A aposta em eletrodomésticos tecnológicos é uma tendência também na Electrolux. Desde dezembro de 2010, a empresa oferece produtos da linha “i-kitchen”, que vêm equipados com tecnologia de smartphone, como telas touchscreen, memórias carregadas de receitas e entrada USB. Os produtos ainda são offlines, mas capazes de interagir com o consumidor, segundo a gerente de produtos da Electrolux, Luana Inocentes.

Criada no centro de desenvolvimento de produtos da Electrolux em Curitiba, a tecnologia será “exportada” para unidades da empresa dos Estados Unidos e na Austrália. “O Brasil é referência em inovação na Electrolux”, disse Luana.

Utilidade. A inclusão de novas tecnologias nos eletrodomésticos só faz sentido se trouxer benefício real ao consumidor, afirmam as fabricantes. “Estamos avaliando produtos com conectividade, mas o benefício precisa ser relevante para o consumidor. Ele não vê utilidade em entrar no Twitter pela geladeira ”, disse a executiva da Electrolux.

A Whirlpool concorda. “O consumidor não quer firula. Ele quer uma funcionalidade que torne sua vida mais fácil”, disse Fioretti.

A LG oferece produtos “superinteligentes” no exterior, como lavadora e aspirador de pó que podem ser controlados à distância. A empresa, no entanto, entende que a demanda por esse produto ainda é restrita no Brasil. O problema é que a tecnologia vem com preços salgados. “O brasileiro com condições de pagar por uma lavadora que pode ser controlada à distância, por exemplo, já tem um empregado doméstico em casa que faça esse serviço por ele. Então, ainda não sentimos o interesse por esse tipo de funcionalidade”, disse Marcelo Perin, diretor de vendas de linha branca da LG Electronics do Brasil.

Apesar de divergências entre as empresas sobre o mercado brasileiro estar ou não pronto para receber produtos super tecnológicos, a tendência é de uma explosão de lançamentos de aparelhos conectados no mundo. A estimativa da Ericsson é que até 2020 existirão 50 bilhões de dispositivos conectando pessoas com outras pessoas ou com objetos, como carros e geladeiras.

Fogão “smart” assa bolo sozinho e custa R$ 4.599

A principal inovação apresentada hoje pela Whirlpool é o fogão “Smart Cook” da Brastemp. Os usuários podem conectar o produto ao seu smartphone e acessar um aplicativo com 50 receitas. O sistema permite que o consumidor programe o forno para preparar pratos de acordo com a receita. É possível, por exemplo, assar um bolo apertando apenas um botão – o forno será pré-aquecido automaticamente e a temperatura será elevada ou reduzida conforme as indicações da receita e o forno desligará sozinho quando o prato estiver pronto. O fogão chega ao varejo com preço sugerido de R$ 4.599. / M.G.