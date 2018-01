TED no Rio - Link - Estadão

Ocorre nesta terça-feira, 15, o TEDxRio, terceira edição do encontro realizada de forma independente no Brasil. Participarão nomes como Rodrigo Arboleda, co-criador da revista Wired e responsável pelo projeto One Laptop Per Child, além de músicos como Kassin e Marcelo Camelo (que se apresentará com a Orquestra YouTube) e João Marcello Bôscoli, dono da gravadora Trama.

No total serão 23 palestras em quatro blocos temáticos: “visões”, “pequenos gigantes”, “leveza Rio” e “Rio, próximo capítulo”. Além da pauta original do TED — tecnologia, entretenimento e design — , o evento independente discutirá alternativas para a capital fluminense.

As palestras têm no máximo 18 minutos e grandes intervalos para troca de ideias. O evento segue nos moldes de outros TEDs independentes já realizados no País, como o Amazônia e o São Paulo.

As inscrições estão encerradas, mas o evento será transmitido ao vivo no site a partir das 9 horas pelo endereço http://www.tedxrio.com.br