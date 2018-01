Tela 4K fascina; mas tem pouco conteúdo - Link - Estadão

Veja o teste da TV 4K da LG

SÃO PAULO – Não há como se não se impressionar com uma tela de 84 polegadas, maior tamanho disponível no País. Com quase dois metros de comprimento e 1,2 metro de altura (incluindo a base), ela ocupará boa parte da parede de qualquer casa padrão.

Isso significa que, se a sala não tiver o espaço de uma quadra de futebol de salão, essa TV não serviria? Na verdade, não necessariamente. É aqui que entra um dos atrativos da nova tecnologia de resolução de tela apresentada por este modelo, o Ultra HD ou 4K.

Veja, a tela agora tem tantos pixels que, mesmo se posicionando próximo da tela, não se percebe uma degradação da imagem.

Por enquanto, porém, essa super-mega qualidade só é conseguida através de dois formatos de conteúdo: Blu-Ray e o 4K em si. Se você colocar um filme Full HD nessa super tela, ele até terá uma qualidade melhor do que fosse se visto em uma tela Full HD (o que se chama de “upscaling”), mas ainda assim ele não realizará todo o potencial desse modelo de televisão.

Outra limitação que o 4K traz no momento é a falta de conteúdo. Não há DVDs ou serviço de streaming ainda nesse formato. O que é até normal: o hardware geralmente é inventado antes do conteúdo. De qualquer forma, ele começa a aparecer. Recentemente, foi anunciado o primeiro longa brasileiro filmado em 4K, O Tempo e o Vento, dirigido por Jayme Monjardim.

A Fifa em parceria com a Sony também filmou três jogos das Copas das Confederações em 4K. Os resultados devem sair em breve.

Outra coisa que impressiona na TV da LG é que, mesmo com esse tamanho todo, ela consegue ser mais fina do que a televisão de 42 polegadas que tenho em casa. O aparelho ainda reproduz imagens em 3D e tem reconhecimento de voz e gestos (incluindo em português, com um banco atualizado constantemente pela LG). Agora, sente-se que lá vem o preço: R$ 44.999.

