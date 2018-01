Tela biotecnológica - Link - Estadão

A Qualcomm promete para a segunda metade de 2010 um e-reader de tela colorida com consumo baxíssimo de energia. O motivo: é uma tela que não precisa de LED ou backçight pra funcionar.

A tecnologia do display é baseada numa criação genial da natureza, mais precisamente na maneira como as borboletas do gênero Morpho exibe a cor em suas asas. As asas da Morpho não tem pigmento azul: a membrana é cobertura de minúsculas escamas que refletem a luz a um comprimento de onda de cerca de 400 nanometros, o que corresponde à luz azul. Usando o mesmo princípio, é possível chegar a qualquer tom variando o tamanho das escamas, porque isso muda o comprimento de onda.

A luz de fundo não é necessária justamente porque a cor é justamente o reflexo da luz ambiente. Claro que isso proíbe o display de funcionar em um ambiente sem lux, mas não é assim no papel?