Tela de toque para concorrer com os tablets - Link - Estadão

SÃO PAULO – Estamos sobre placas tectônicas em movimento. Em 2015, que oferta de produtos teremos à nossa volta? Semana passada, foram divulgadas más notícias para os notebooks. Em 2013, eles devem vender menos que os tablets pela primeira vez. Na mesma semana, um estudo da consultoria IT Data mostrou que a queda nas vendas já encarecia os computadores nas lojas brasileiras em 15%.

Os fabricantes de PCs vêm travando dura batalha para tentar desviar a atenção do consumidor daquele iPad na vitrine. Desde 2012, sua resposta tem sido o ultrabook, notebook mais fino e portátil. Com a chegada do Windows 8 e sua linguagem multiplataforma, muitos ultrabooks ganharam uma tela de toque.

Alguns (os híbridos) até separam a tela do teclado e operam como tablet. Se a estratégia frente a um produto rival é ficar cada vez mais parecido com este rival, é praticamente uma admissão de derrota.

A Samsung atualizou há pouco seu Series 5 Ultra, originalmente lançado em meados do ano passado, acrescentando o “Touch” no nome.

