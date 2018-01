Tela do iPhone 6 será indestrutível; diz blogueiro - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A tela quebrada é um dos acidentes mais comuns que levam os usuários do iPhone para a assistência técnica. A próxima versão do smartphone da Apple promete acabar com esse problema. Um protótipo da tela do aparelho que vazou nos Estados Unidos mostra que o iPhone 6 terá uma tela indestrutível.

Marques Brownlee, dono de um famoso canal de testes de produtos tecnológicos no YouTube, postou no site um vídeo onde submete a nova tela que será usada pela Apple a todo tipo de tortura: ele pisou, dobrou, riscou com chaves e cutucou a tela com um alicate, sem causar nenhum dano.

A tela foi enviada a ele por um outro blogueiro especializado em cobrir a Apple, Sonny Dickson, que afirmou ter conseguido alguns exemplares da nova tela que será usada pela Apple.

O protótipo mostra que a nova tela substituirá o Gorilla Glass por cristal de safira e tem 4,7 polegadas, indicando que o próximo iPhone será mesmo maior do que os modelos anteriores.